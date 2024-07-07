Ми повинні готуватись до складної зими, – Садовий

Через постійні обстріли енергетики України кожне місто повинно готувати варіанти для стабільного життя та роботи бізнесу. Так, у Львові є різні альтернативні варіанти, які допоможуть і людям, і підприємцям.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що у школах шкільний рік 2024 розпочнеться швидше, а влада вже підготувала міські програми з грантами. Крім цього, важливою є постійна робота медичних установ та офлайн навчання для школярів.

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Підготовка Львова до складної зими

За словами міського голови Львова, українці мають досвід минулого року та розуміють, що Росія атакує енергетику. Саме тому варто розглядати найскладніші сценарії.

Ми повинні готуватись до складної зими,

– підкреслив Садовий.

Саме через це навчальний рік у школах розпочнеться швидше, з 19 серпня, аби діти гарантовано першу половину року були за партами.

Міський голова Львова розповів про міські програми, за якими, якщо мешканці міста мають бажання придбати додаткові генератори, акумулятори чи сонячні батареї, можуть отримати грант до 200 тисяч гривень, бізнес – до 300 тисяч гривень.

Подібна програма працювала в минулих роках, сотні підприємців скористались такою можливістю. Коли немає світла, генератори гудуть і економіка працює. Це важливо, аби сплачувались податки, щоб люди отримували заробітну плату,

– зазначив Садовий.

Малий та середній бізнеси мають можливість звертатись до міської влади для компенсації до 50% коштів для забезпечення електроенергії.

Сьогодні українські державні банки будуть мати можливість кредитувати під програми 3-5-7%, тобто довготривалі позики. Завдяки ним можна буде оновити обладнання.

Загалом міська влада Львова має завдання систематизувати всі програми, щоб дати відповідь для бізнесу, як і куди рухатись. Також в міських ЦНАПах будуть працювати довідкові сервіси.

Зараз серед мешканців міста популярні газові генератори та акумуляторні батареї, адже генератори не можуть працювати 24 години на добу. Всі рішення, які мають бути акцентовані Урядом повинні бути швидко погодженні для використання інновацій та перебудови енергетики.

У такий спосіб ми будемо мати енергетику набагато кращої якості, ніж вона була до цього,

– наголосив міський голова Львова.

Всі керівники Осбб повинні усвідомити складність ситуації. Свого часу було вибудовано альтернативну систему подачі електропостачання до всіх помпових станцій водоканалу, щоб мати воду безперебійно, навіть, коли є проблеми з енергетикою. Однак постачання, за таких обставин можливе з 1 до 5 поверхів.

Якщо є підкачувальні станції, треба, щоб вони гарантовано працювали. Керівники Осбб це знають. Також є можливість отримувати тепло за відсутності централізованого опалення,

– зауважив міський голова Львова.

Робота установ взимку

Кожна медична комунальна установа має категорійність по електропостачанню, основну та резервну дизель генерацію. Така сама ситуація з опаленням, адже воно є центральне, а також є твердопаливні котли. Всі установи та організації, які забезпечують життєдіяльність міста, мають відповідні потужності для роботи.

Щодо шкіл, важливим є офлайн навчання. Якщо ж будуть масовані атаки по об'єктах інфраструктури та сильне похолодання, то школи можуть перетворитись на пункти обігріву.

Дай Боже, щоб це був тільки сценарний план. Однак я б хотів, щоб кожне українське місто мало варіант А, Б та С,

– додав Садовий.

Потрібно розраховувати лише на себе

За словами Садового, місто, в першу чергу, акцентує на допомозі від партнерів для реабілітації поранених. Щодо енергетики, то Львів отримав підтримку від США, а саме постачання генераторів.

Але не можна надіятись на когось, треба переосмислити все самостійно щодо утеплення, треба економити електропостачання,

– пояснив міський голова Львова.