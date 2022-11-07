У Маріуполь призначили гауляйтера з Якутська: для колаборантів це величезний сюрприз

В Маріуполі змінили гауляйтера міста. Росіяни відправили туди колишнього мера Іркутська, що стало сюрпризом для місцевих колаборантів.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, це означає, що група впливу донецьких бойовиків, за якою стоїть ФСБ, перемогла колаборантів, які підпорядковувалися військовій розвідці Росії.

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Хоч він і матиме посаду "першого заступника", але фактично керуватиме містом. Їде з власною командою, а колаборанти опиняться на вулиці і не знають, що робити. Той навіть везе своїх секретарів та охорону. Сьогодні має вже заїжджати,

– зазначив Андрющенко.

Для маріупольців нічого не зміниться

Андрющенко підкреслив, що зараз в Маріуполі відбувається просто хаос. Окупанти розкрадають гроші, а підрядники, які подекуди відновлюють будинки, не підпорядковуються гауляйтерам. Вони отримують завдання напряму з Москви.

Найімовірніше, колишній мер Іркутська стане просто цапом-відбувайлом. А особливо цікава ситуація буде з колаборантами. Вони залишилися нікому не потрібні.

Це гарна новина для спротиву. У них немає охорони. Вони взагалі ніхто. Маріупольці не пробачили і не збираються пробачати тим, хто зрадив і довів місто до такого життя. Буде цікаво,

– наголосив Андрющенко.

Андрющенко розповів про нового гауляйтера Маріуполя: дивіться відео

Нагадаємо, станом на сьогодні російські окупанти контролюють Маріуполь. Як розповів Петро Андрющенко, вони почали будувати там лінію оборони. Росіяни встановлюють її поблизу траси між Маріуполем та селищем Нікольське. Також посилюють напрям з півночі в село Старий Крим.

Для цього загарбники обладнали два мінізаводи, де виробляють бетон. Там виготовляють протитанкові "пірамідки", які частково завозять і в бік Запоріжжя та Херсонщини.

Окрім цього, новим гауляйтером окупованого Маріуполя став Дмітрій Бердніков. Раніше він був першим заступником голови уряду Якутії, а також мером Іркутська та Якутська.