В Маріуполі істерично переселяють окупантів: Андрющенко сказав, до чого готуються

Напередодні 9 травня росіяни почали панікувати у Маріуполі. Так, вони перекидають своїх солдатів з військових баз у цивільні забудови міста.

Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що ворог сприйняв за погрозу слова Володимира Зеленського про "не гарантування безпеки". Після цього окупанти вирішили прикриватись цивільним населенням.

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Росіяни прикриваються цивільними у Маріуполі

За словами керівника "Центру вивчення окупації", росіяни почали рух в Маріуполі після того, як Зеленський заявив, що росіянам варто переживати перед парадом 9 травня. В окупантів почалась справжня істерика.

З місць, які вони вважають вразливими, зокрема територія комбінату імені Ілліча, вони почали переселяти своїх по цивільних будівлях Маріуполя. Раніше таке було після системних ударів по місту,

– пояснив він.

Андрющенко зауважив, що ворог переселяється у будинки, які знаходяться близько до військових баз, щоб було "недалеко". Вони прикриваються цивільними, адже знають, що Сили оборони не будуть завдавати ударів по власному народу.

В такий спосіб росіяни можуть переселити велику кількість свого персоналу. Керівник "Центру вивчення окупації" додав, що окупанти розселяють своїх військових і в окремі гуртожитки.

До речі, росіяни панікують не лише на окупованих територіях, а й в самій Москві. Кремлівські пропагандисти сприйняли за погрозу слова президента України про те, що наша країна "не може гарантувати безпеку" у Росії на 9 травня. Відреагували на це і речник Кремля Дмітрій Пєсков, і речниця російського МЗС Марія Захарова.