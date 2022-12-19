У Маріуполі з'являється громадське незадоволення, черги на виїзд з міста – до 30 кілометрів

Російські загарбники продовжують посилювати свої позиції в окупованому Маріуполі. Зокрема, окупанти перекинули у місто ОМОН з Санкт-Петербурга.

Про це 24 каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти не планують направляти омонівців на фронт.

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Як розповів Андрющенко, підрозділи ОМОНу міксують Росгвардією та представниками військової комендатури.

Це пов'язано з тим, що Маріуполь став більш військовим містом. Саме тому місто потребує посилення контрпартизанських та контрдиверсійних заходів. Російські загарбники посилюються таким чином,

– пояснив радник мера Маріуполя.

Росіяни перетворили Маріуполь на військову базу

За його словами, росіяни перетворили Маріуполь на велику військову базу. Окуповане місто служить для загарбників точкою зберігання резервів на випадок контрнаступу ЗСУ. З Маріуполя росіянам зручно контролювати усі напрямки зосередження своїх сил:

Мелітополь;

частину Запорізької області у районі Пологів;

північ Донецької області.

"Звідси дуже легко перекидати резерви та ресурси, тому значне посилення окупантів ми спостерігаємо як у Маріуполі, так і в Маріупольському районі", – зазначив радник мера міста.

Петро Андрющенко розповів про ситуацію в окупованому Маріуполі: дивіться відео

Навіщо окупанти привезли ОМОН з Санкт-Петербурга

Окрім того, ОМОН з Санкт-Петербурга також може виконувати й іншу функцію. Самі окупанти пояснюють, що спецпідрозділ потрібен, аби підтримувати громадський порядок у місті.

"Сподіваємося на те, що врешті-решт росіяни вирішили навести лад з громадської безпеки. Адже те, що там чинять російські цивільні та військові окупанти, – це просто жах. Люди перебувають в абсолютній небезпеці", – розповів радник мера Маріуполя.

Водночас Андрющенко припустив, що насправді росіяни можуть використати ОМОН проти місцевого населення.

У Маріуполі вже з'явилися перші "пелюстки" громадського незадоволення через "холодомор" та гуманітарну катастрофу,

– повідомив радник міського голови.

Він додав, що, ймовірно, з цим і пов'язана поява у місті омонівців, які на досвіді протестів у Росії чудово знають, як швидко приборкати масові незадоволення серед цивільного населення.

У Маріуполі продовжують зникати люди

Російські загарбники посилюють репресії на окупованих територіях. Зокрема, у Бердянську росіяни вводять цілодобову комендантську годину на Новий рік. За словами радника мера, у Маріуполі поки що таких заходів не запроваджують.

У Маріуполі все настільки критично, що вже немає куди погіршувати ситуацію. Там і без того справжнє гетто з самого початку окупації,

– наголосив Андрющенко.

За його словами, окупанти вже давно запровадили у місті низку дуже жорстких обмежень:

тотальний контроль;

постійні перевірки та обшуки;

на вулицях ходять патрулі, які можуть проводити огляд людей.

Окрім того, як повідомив радник мера Маріуполя, у місті продовжують зникати люди. Фільтрація досі триває і ніхто не збирається її скасовувати.

У місті росте рівень захворюваності та смертності

Водночас гуманітарна ситуація у місті залишається критичною.

Людей просто вбивають холодом. Це черговий геноцид українців з боку росіян. Рівень смертності у порівнянні з початком листопада, тобто усього за місяць, зріс майже вдвічі,

– наголосив Андрющенко.

Він додав, що за версією окупантів, люди помирають від так званих "природних причин". Лікарні у місті переповнені. За словами радника мера Маріуполя, лише за останній тиждень на 91% зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції.

На виїзді з Маріуполя – величезні черги

Життя людей перетворилося на боротьбу за існування. Люди змушені вистоювати у довжелезних чергах за хлібом та теплою їжею. У значній частині міста досі відсутня електроенергія.

"Це просто якісь нелюдські умови, і ситуація лише погіршується. А окупанти вдають, що нічого не відбувається", – зауважив Андрющенко.

Він додав, що через нестерпні умови мешканці почали покидати місто. На виїзді з Маріуполя – величезні черги.

Черга у бік адміністративного кордону між Росією та Україною сягає вже 30 кілометрів. Люди їдуть з Маріуполя на автомобілях, щоб десь перезимувати, розуміючи, що тут нічого доброго не буде,

– зазначив радник мера міста.

Що ще відбувається у Маріуполі: коротко