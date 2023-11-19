Понад половина будинків без опалення: окупований Маріуполь катастрофічно не готовий до зими

Росіяни відверто знущаються над маріупольцями – майже половина будинків не опалюються. Жителям Маріуполя залишається сподіватися на електроопалення, коли вдарять морози.

Однак блекаут до міста може дістатися швидше, ніж на підконтрольну територію України. Детальніше про ситуацію в Маріуполі розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Прогнози були інакшими

За словами Андрющенка, більш-менш стабільне тепло росіяни дали у понад 40% багатоповерхівок. Натомість зовсім не опалюються близько 30% будинків, переважно – це розбиті оселі, у яких досі залишаються жити люди. Імовірно, містяни спробують зігріватися електричними обігрівачами.

Приблизно 60 – 65% будуть з централізованим опаленням, а решта не систематично його отримуватимуть. Скоріше, обігріватимуться електрообігрівачами. Утім, ми не знаємо, яка ситуація там з електрикою. Цілком можливо, що блекаут прийде в Маріуполь раніше за Україну винятково через те, що росіяни не змогли нормально налагодити систему опалення,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Крім того, окупанти зухвало продовжують брехати про будівництво нових котелень, хоча кількість залишається такою, як і була торік. Росіяни змогли лише їх полагодити, що того року було величезною катастрофою. Зараз же головна проблема – комунікації теплотрас, які проходять під і над землею, вони досі побиті, не замінені й не паралізовані.

У серпні 2023 року Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Росією Маріуполі знесли 465 будинків , в яких було близько 33,5 тисяч квартир.

"Ми дуже здивовані, наші прогнози були інакшими. Ми думали, що щонайменше 80% будуть отримувати тепло. Росіяни навіть не здатні були зробити таку, не скажу, що дрібницю, але це точно не найбільші виплати в Маріуполі, які треба було владнати", – пояснив Петро Андрющенко.

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У Маріуполь повернувся Радянський Союз

За інформацією Петра Андрющенка, нове асфальтне покриття окупанти поклали у Маріуполі, але воно не витримує й провалюється у районі каналізаційних люків. Росіяни роблять все швидко та з поганих матеріалів, як результат – якість бажає кращого.

Радянщина повернулася в Маріуполь. Я дуже добре пам'ятаю, які ремонти робили радянські служби у нашому місті та якими були будівництва. Ті райони, які вони вже частково знесли, наприклад, Кіровський район, була така ж історія. Тобто, там нічого не змінилося за період радянсько-російської імперії, як воно є, так і буде,

– підкреслив радник мера Маріуполя.

Загарбники після окупації вклали у Маріуполь чимало ресурсів, завезли компанії та будівельників. Місто мало б "засяяти", натомість дахи будинків протікають під час дощу. Окупанти просто будують багатоповерхівки з привабливим фасадом, а всередині квартири навіть гірше, ніж житло економкласу. Ба навіть, ворог зводить будинки не для маріупольців, а під іпотеку.

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