"Це вже не Маріуполь, це вже Жданов": що змінилось у місті за 3 роки окупації

Маріуполь уже 3 роки перебуває в окупації. За цей час життя міста кардинально змінилося. Російські окупанти досі роблять там жахливі речі. Цивільні жителі продовжують безслідно зникати.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, те, що відбувається у Маріуполі важко назвати життям, це швидше існування.

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"Кардинально змінилося те, як живе місто. Тому що сьогодні сказати, що воно "живе" – це дуже перебільшено. Те, що там відбувається – це фактично існування. Зараз це вже точно не Маріуполь, а Жданов", – сказав він.

Маріупольці без житла

Петро Андрющенко зазначив, що росіяни за 3 роки примудрилися розібрати завали. Навіть пофарбувати значну частину будинків, принаймні у центрі. Водночас вони знесли великі масиви, де раніше жили люди. Потім вони їх розбили бомбами, добили екскаваторами.

Наприклад, Лівобережний район, знесений масив біля "Азовсталі". Там мешкало понад 30 тисяч людей. Центральний район, у самому центрі знесений масив багатоповерхівок. Там мешкало понад 22 тисячі людей. Приморський район, масив "Черемушки". Там мешкало понад 30 тисяч осіб. Цього всього нема,

– пояснив він.

Зокрема, у Маріуполі майже 100 тисяч демонтованих будинків, людям нема де жити. 22 тисячі маріупольців сьогодні у самому місті продовжують жити без шансу на якесь житло. Тому що їхні будинки демонтовані. Загарбники їм багато що обіцяли, але нічого не зробили.

Тотальний контроль

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що українці, які залишаються у Маріуполі, перебувають у постійній небезпеці. Усе під тотальним контролем. Зокрема, мобільний інтернет. Відбувається зняття даних. Цього року росіяни закінчили модернізацію провідного інтернету, який так само під повним контролем.

На вулицях патрулів стало менше. Але не тому, що стало легше або росіяни стали менше слідкувати за людьми. Ні, просто наставили скрізь камери. Зв’язок є. Можна дистанційно відстежити те, що відбувається,

– підкреслив Андрющенко.

Люди продовжують зникати. Щомісяця це десятки людей. Їх постійно арештовують. Когось відпускають під підписки про невиїзд, інші люди – просто зникають. Людей, які мають українські паспорти, підозрюють у співпраці з Україною. Навіть відверто проросійських жителів Маріуполя.