Є тенденція втечі окупантів на Запоріжжі, збільшилася інтенсивність ударів ЗСУ, – Федоров

Упродовж останніх днів Збройні Сили України наростили інтенсивність ударів по позиціях загарбників на Запоріжжі. Крім того, колаборанти починають все активніше виїжджати з території тимчасово окупованих територій цього регіону.

Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, ЗСУ разом з силами спротиву та місцевими мешканцями роблять все можливе, щоб ослабити росіян на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

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Останніми днями інтенсивність ударів ЗСУ збільшилася. Знову атакували окупантів на базі військово-транспортної авіації в Мелітополі. Вчора в Токмаку влучили по угрупованню росіян, яке захопило одну з лікарень Токмака. Знаємо, що спецслужби знищили одну з пускових установок С-300. А кілька годин тому знищили угруповання окупантів у Василівці,

– зауважив Федоров.

Окупанти не тікають із Запорізької області, але певній тенденції є

Як наголосив Федоров, дії ЗСУ та інших небайдужих суттєво ускладнюють життя прихильникам Росії. Колаборанти та основні гауляйтери вже почали вивозити свої сім'ї з тимчасово окупованих територій Запоріжжя.

Крім того, перед самим Новим роком російські медики вже виїхали з тимчасово окупованого Мелітополя. Такий процес триває.

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Починають боятися. Сьогодні ще рано казати, що росіяни тікають з нашої території, як це було на правобережжі Херсонщини. Але тенденція є. Віримо в наші Збройні Сили України,

– наголосив Федоров.

Також через якісну співпрацю ЗСУ, українських спецслужб та місцевих мешканців російські окупанти змушені постійно переміщувати власні війська. Вони ніколи не затримують в одній будівлі довше, ніж на 3 – 5 днів.

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