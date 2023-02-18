Безліч мобілізованих і "підземні міста": як росіяни готуються обороняти Мелітополь

Населення тимчасово окупованого Мелітополя не підтримує російських загарбників. Люди навіть за гроші не погоджуються співпрацювати з окупантами.

Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни не змогли знайти серед місцевого населення тих, хто навіть за гроші погодився б рити для них окопи.

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Тому загарбники для цього змушені везти людей з території Росії. У багатьох випадках йдеться про іноземців, зокрема про громадян Узбекистану й Таджикистану.

"Росіяни завозять гастролерів, які риють їм окопи. Причому їхні російські родичі іноді повідомляють, що ці гастарбайтери кудись зникають. За нашою інформацією, їм дають в руки автомат і змушують йти воювати",

– повідомив Федоров.

Окупанти будують лінію оборони біля Мелітополя

Російські окупанти у Запорізькій області панічно бояться контрнаступу Збройних Сил України.

Росіяни намагаються будувати лінію оборони і навіть цілі підземні "міста". Наприклад, у селищі Новомиколаївка поблизу Мелітополя окупанти заривають у землю морські контейнери й облаштовують собі такі редути,

– зазначив мер Мелітополя.

Він додав, що таким чином загарбники готуються до "оборони" міста.

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Росіяни готують бомбосховища для свого керівництва

Також, як повідомив Федоров, окупанти поставили собі за мету привести до ладу будівлі СБУ, податкової інспекції та Таврійського державного агротехнологічного університету, які розташовані у Мелітополі. Це при тому, що самі ж загарбники ці споруди і зруйнували.

"У цих будівлях є бомбосховища, які росіяни готують для свого командування на час, коли наші ЗСУ почнуть звільняти тимчасово окупований Мелітополь", – розповів мер міста.

У Мелітополь привезли 43 автобуси вагнерівців

Російські загарбники також завозять у регіон величезну кількість мобілізованих. Також у Мелітополі помітили колону з 43 автобусів вагнерівців у супроводі позашляховиків.

Ці мобілізовані повернуться у зворотному напрямку, але вже не в автобусах, а у найкращому випадку – у чорних пакетах,

– наголосив Федоров.

Він додав, що окупанти можуть просто пустити у роботу пересувні крематорії, а родичам цих людей скажуть, що ті просто зникли.

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