Росіяни готуються до вуличних боїв у Мелітополі: по місту розставляють "зуби дракона"

На окупованих територіях окупанти намагаються будувати оборонні споруди, аби укріпити позиції. Зокрема, в Мелітополі на Запоріжжі місцеві просто-таки на вулицях помітили російські "зуби дракона".

Експерти припускають, що контрнаступ ЗСУ на Мелітополь та інші окуповані райони Запорізької області не за горами. Водночас мер населеного пункту Іван Федоров зазначає, що це розуміють самі російські загарбники та, ймовірно, навіть готуються до вуличних боїв у самому місті.

Читайте також Окупанти знову розстріляли колону машин, які виїжджали через КПП у Василівці: відео шокує

Бетонні конуси по всьому Мелітополю

За словами Федорова, російські військові передчувають, що скором їм настане кінець, однак зі всіх сил намагаються укріпити оборонні позиції.

Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя росіяни розставляють бетонні конуси. Напевно, за останній тиждень загарбники настільки відчули запах "смаженого" та вже готуються до вуличних боїв,

– написав міський голова.

Окрім того, він зазначив, що в "найкращих традиціях" Росії свої фортифікаційні споруди, які також відомі як "зуби дракона", окупанти розставляють ближче до цивільних. Тобто посеред центральних вулиць і житлових кварталів.

Що таке "зуби дракона" Це бетонні комплекси. Їх використовують як протитанкові невибухові загородження, однак ефективність їх доволі сумнівна.

Як стверджує Федоров, досвід інших деокупованих міст України свідчить, що окупантам ніщо не допоможе стримати українську армію. Також слід сказати, що "зуби дракона" він назвав "бетонним лего", яке ніяк не поліпшить ситуацію загарбників на полі бою.

Читайте також "Зуби дракона" прибули в Маріуполь, місто перетворюють на тилову військову базу

Чи допоможуть оборонні траншеї Росії

Не так давно американські журналісти з видання The New York Times аналізували, чи допоможуть окупантам окопи, "зуби дракона" та інші оборонні укріплення. Як стверджують експерти, теоретично укріплення могли б уповільнити українську армію, однак вони ефективні лише за умови правильного укомплектування.

Тобто росіяни, звісно, намагаються якось закріпитись на захоплених теренах, однак не факт, що їм допоможуть "зуби дракона" чи щось інше. Водночас варто сказати, що у ЗМІ показали, який вигляд мають ці укріплення на супутникових знімках.