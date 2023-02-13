У Мелітополі окупанти почали чіплятися до дівчат-підлітків, – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники чіпляються до дівчат-підлітків та молодих жінок. Через це місцевим мешканцям доводиться виїжджати з міста.

І ці випадки – непоодинокі. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Важливо У Мелітополі росіяни влаштували судилище над жінкою, яка відправила донат на ЗСУ

Окупанти чіпляються до дівчат-підлітків у Мелітополі

Я зустрічався з дітьми, які виїхали. Одна дівчинка, якій 16 років, сказала, що вона виїхала по тій простій причині, що кадировці та інші російські військові почали приставати до дітей 16 – 17 років. Це той факт, що я почув від нашої дівчинки, що виїхала з тимчасової окупації,

– розповів Федоров.

Окрім цього, місцеві повідомляли, що нещодавно машина з осетинами зупинилася прямо на зупинці громадського транспорту і загарбники почали чіплятися до молодої жінки, яку довели до сліз.

"Це було внизу на ринку. Там через припарковані машини і так не проїхати, а ці своєю "ду*ою" перекрили дорогу. Стоїть уже затор із невеликої вантажівки, маршрутки і трьох легкових – чекають, коли осетини "нафліртуються", – зазначив очевидець.

Ситуація у Мелітополі: останні новини