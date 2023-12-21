Хизуються зведенням "потьомкінских сіл": від яких проблем потерпають в окупованому Мелітополі

Мелітополь одне з небагатьох міст, яке під час російської окупації не зазнало значних руйнувань. Однак за майже два роки окупанти створили для місцевих жителів нестерпні умови для проживання.

Хоч росіяни вихваляються нібито "відновленням" споруд зокрема освітніх закладів, але насправді це лише бутафорія. Такою думкою поділився з 24 Каналом міський голова Мелітополя Іван Федоров, зазначивши, що в місті дуже багато проблем, які окупаційна влада не розв'язує.

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Підрив Каховської ГЕС спричинив проблему

Росіяни у своїй пропаганді хизуються, як вони будують "потьомкінські села", проте в реальності жодних дій щодо поліпшення інфраструктури Мелітополя не відбувається.

Одне з нагальних питань для міста та усієї Запорізької області – питна вода. Раніше 70% тимчасово окупованих населених пунктів Запоріжжя живилися питною водою з Каховського водосховища. Після підриву Каховської ГЕС, який здійснили окупанти, Каховське водосховище перестало існувати. Внаслідок чого сьогодні виникла проблема з постачанням в область питної води.

Проблема зачепила не лише дрібні селища, де вимушено проживає мала кількість мешканців, але й такі великі населені пункти як Якимівка, Приазовське, Приморськ, Бердянськ.

"Питна вода в цих населених пунктах подається погодинно або взагалі відсутня по декілька днів", – зазначив міський голова Мелітополя.

Привозять бригади з Росії

Є й інша велика проблема щодо відновлення інфраструктури. Для підтримання її в робочому режимі потрібні насамперед кваліфіковані та досвідчені спеціалісти. Проте величезна кількість кадрів виїхала з тимчасово окупованих територій, а ті, хто залишилися, не мають відповідної кваліфікації та досвіду.

Сьогодні поновлення після будь-яких аварій триває не години, як раніше, а дні чи навіть тижні. Через це у деяких населених пунктах тижнями не відновлюється постачання електроенергії,

– пояснив Федоров.

Для розв'язання цієї проблеми окупанти завозять бригади з Росії, які нібито виконують ремонтні роботи. Так росіяни намагаються показати видимість "допомоги" тимчасово окупованим територіям.

"Крім того, російські загарбники визначили Мелітополь своїм адміністративним та логістичним центром. Саме тому всі найжорстокіші репресії щодо місцевих жителів розпочинаються в Мелітополі", – наголосив Іван Федоров.

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