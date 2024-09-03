БТР Roshel українського виробництва вже працює під Покровськом: нацгвардійці показали відео

Бронетранспортер українського виробництва Roshel вже виконує бойову роботу в Мирнограді, що на Покровському напрямку. Від Мирнограда до лінії фронту всього 5 кілометрів.

Журналісти з проєкту "Український Свідок" показали Мирноград і як хлопці з 14 бригади оперативного призначення НГУ працюють на БТР Roshel.

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Що відомо про БТР Roshel

Довідка. Roshel – канадський бронетранспортер українського виробництва, який збирали поляки. ЗСУ має на озброєнні десятки таких машин, і одна з них є у розпорядженні 14 БРоП НГУ.

Згідно із тактико-технічними характеристиками, Roshel може бути оснащений кулеметом калібру 7.62 мм або 12.7 мм. Також на нього можна встановити автоматичний гранатомет калібру 40 мм.

Але саме на цих машинах стоять "Browning" та "Утьос", обидва мають калібр 12.7 мм.

Машина має нічне бачення, я, наприклад, бачу всіх зайців на полях. Але додати до нього тепловізор не завадило б. Керується БТР джойстиком, наче це якась комп'ютерна іграшка. Також є функція максимального зуму – завдяки їй я бачу що відбувається на відстані 2 кілометрів,

– розповів оператор-навідник Олександр на псевдо "Таксист"

Також на цьому БТР завозять та вивозять десант.

Завозимо дуже близько на позиції, на відстань до двадцяти метрів. Туди, де вже одна хата наша, а в іншій сидить ворог. А коли стріляє "Утьос", то все навколо розлітається, ворог навіть не висовується. Цього часу як раз вистачає, щоб хлопці змогли висадитись,

– сказав "Таксист".

Яка ситуація зараз у Мирнограді

На Покровському напрямку росіяни штурмують постійно і Мирноград не є виключенням. Згідно із даними Deepstate станом на 2 вересня 2024 року, від Мирнограда до лінії фронту всього 5 кілометрів. На відео можна побачити місто, у якому ще влітку проживали близько 26 тисяч людей: нині воно лежить у руїнах.

Майже всі будинки там вже зруйновані. Військовий із позивним "Бузік" вважає, що, якщо росіяни підійдуть ближче до міста, то його спіткає доля багатьох інших міст на Донеччині та Луганщині.