Усе одно під яким прапором жити, – росіянин не проти, щоб Суджа стала українським містом

"Прорив" кордону у Курській області став справжнім шоком для керівництва країни-агресорки. Водночас місцеві мешканці бідкаються, що російські військові не здатні зупинити наступ й захистити їх.

Мешканець російського міста Суджа, у районі якого зараз йдуть бої, опублікував у мережі відео, де розповів про ситуацію в населеному пункті, передає 24 Канал. Наголосимо, що Генштаб ЗСУ та влада України не підтвердили присутність українських військових або дії в Курській області.

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Росіянам байдуже, кому підкорятися

Бойові дії на території Росії тривають вже четверту добу поспіль. Росіяни, які мешкають на Курщині, у паніці записують відео, з яких можна зрозуміти справжню ситуацію в регіоні. Хтось звинувачує місцеву владу у бездіяльності, хтось просить Владіміра Путіна про допомогу, а хтось вже й не проти, аби Суджа стала українським містом.

Щойно був у центрі (Суджі – 24 Канал). Усе більш – менш ціле. На міській адміністрації висить український прапор. Багато військових, техніки,

– розповів росіянин.

Чоловік хотів сфотографувати, але військовий покликав його, перевірив документи й ввічливо пояснив, що знімати не можна.

"Я питаю, що нам робити тепер, що буде? А він каже вчіть український гімн й готуйтеся до референдуму. Чесно кажучи, вже усе одно під яким прапором жити. Головне, щоб мирно. Якщо наші нас не можуть захистити, то може хоч українці зможуть", – додав мешканець Суджі.