23 січня, 10:39
Оновлено - 11:07, 23 січня

Ситуація може бути ще складнішою: Кличко закликав киян зробити запас їжі або виїхати з міста

Надія Батюк
Основні тези
  • Мер Києва Віталій Кличко закликав киян зробити запас продуктів, води та ліків або, за можливості, виїхати з міста через складну ситуацію в енергетиці.
  • У Києві визначено опорні пункти обігріву, а міські служби працюють цілодобово для забезпечення життєдіяльності міста.

Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності). У них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.

Однак, за можливості, киян закликають виїхати з міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що сказав Кличко про ситуацію в Києві?

За словами Кличка, у пунктах незламності облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням та засобами гігієни. 

Столиця, у звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці та розуміючи, що ворог, з великою ймовірністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.

До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх,
 – написав Кличко.

Він також закликав роботодавців організувати гнучкі графіки роботи й, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу. 

За словами мера Києва, у кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, – це районна держадміністрація. 

Саме тому райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які влада розвʼязує спільно. Наразі плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях обговорюють на штабі з главами районів. 

23 січня всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні та соціальні заклади. 

Кличко закликав усіх працювати злагоджено та висловив впевненість у тому, що українці вистоять.

Коротко про ситуацію в енергетиці 

  • Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня став найважчим днем для енергетики країни після блекауту 2022 року через постійні ворожі обстріли. Ситуація в енергосистемі надскладна, зокрема в Києві, Київській області та на Дніпровщині.

  • 23 січня вранці у кількох областях України ввели аварійні відключення електроенергії. Укренерго повідомило, що у тих регіонах раніше оприлюднені графіки відключень не діють.

  • У ДТЕК раніше зазначали, що повернути графіки стабілізаційних відключень у Києві наразі неможливо через аварійний режим енергосистеми. Там додали, що світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті, тому відключення можуть бути тривалими та нерівномірними.