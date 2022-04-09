"Ситуація може погіршуватися": тисячі людей виїжджають з деяких районів Харківщини

Окупанти обстрілюють житлові райони Харкова та цивільну інфраструктуру області. Зважаючи на це, з Барвінкового району Харківщини евакуйовуються тисячі людей.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.

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Як зазначила журналістка, місцева влада закликала людей також евакуйовуватися самостійно, якщо є така можливість.

Багато тисяч людей виїжджають з цього району (Барвінкового – 24 канал). Усі розуміють, що там ситуація лише погіршуватиметься,

– зазначила кореспондентка.

Варто зауважити, що у рамках евакуації мирного населення на Харківщині з міста Лозова виїхали вже приблизно 15 тисяч людей. Там лишаються ще орієнтовно 50 тисяч осіб.

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 9 квітня.

Кореспондентка розповіла про ситуацію на Харківщині: дивіться відео