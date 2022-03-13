Ситуація напружена, – голова Запорізької ОВА розповів, що відбувається в області
Ситуація у Запорізькій області залишається напруженою. Вчора, 12 березня, в регіоні відбувалися запеклі бої.
Зокрема за напрямками Василівка, Оріхів та Пологи. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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"Загальна ситуація напружена", – наголосив Старух.
Намагалися організувати три гумконвої
За його словами, намагалися провести три гумконвої одночасно. Один – важко, але вперше із 5 разів пройшов до Бердянська.
На жаль, пологівський конвой зупинили в Василівці і розвернули назад на Запоріжжя. В Кам'янському одразу перед колоною розмбомбили міст.
Люди вночі переночували в сірій зоні, зараз їх вивели,
– пояснив голова Запорізької ОВА.
На Енергодар колона не пройшла. На жаль, поки цією дорогою буде ускладнена доставка гуманітарної допомоги.
"Методи ведення війни – навіть не XX століття – дрімуча орда", – додав Старух.
Голова Запорізької ОВА розповів про ситуацію в регіоні: дивіться відео
Зауважимо, як повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук, з 14 гуманітарних коридорів, про які була домовленість, спрацювали 9.