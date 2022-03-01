Ситуація навколо Києва напружена: ворог збирається наступати з Полісся

Російські окупанти продовжують планувати захоплення Києва. Вони й надалі нарощують напругу.

Загарбники вже спланували територію для наступу. Мовиться про Полісся.

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Плани окупанта поки не мають результату

З території Полісся росіяни лише продовжують спроби відновити наступ у напрям столиці. Поки помітна повна безрезультатність планів окупувати столицю.

В одному зі звернень Володимир Зеленський зазначав, що саме Київ – ключова мета ворога. Саме тому місто перебуває під постійною загрозою, яка, зокрема, можлива з Полісся.

Зауважимо, що українське Полісся охоплює лише певні частини українських регіонів. Наприклад, північні райони Київської та Хмельницької областей. Також говориться про такі області, як:

Рівненська та Волинська (за винятком крайніх південних частин);

Житомирська (окрім південних районів).



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