Ситуація навколо Києва напружена: ворог збирається наступати з Полісся
Джерело:пресслужба Генштабу ЗСУ
Російські окупанти продовжують планувати захоплення Києва. Вони й надалі нарощують напругу.
Загарбники вже спланували територію для наступу. Мовиться про Полісся.
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Плани окупанта поки не мають результату
З території Полісся росіяни лише продовжують спроби відновити наступ у напрям столиці. Поки помітна повна безрезультатність планів окупувати столицю.
В одному зі звернень Володимир Зеленський зазначав, що саме Київ – ключова мета ворога. Саме тому місто перебуває під постійною загрозою, яка, зокрема, можлива з Полісся.
Зауважимо, що українське Полісся охоплює лише певні частини українських регіонів. Наприклад, північні райони Київської та Хмельницької областей. Також говориться про такі області, як:
- Рівненська та Волинська (за винятком крайніх південних частин);
- Житомирська (окрім південних районів).
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