У Новий Комар ворог намагається заходити піхотою: яка ситуація навколо Великої Новосілки

Ситуація на фронті залишається непростою. Зокрема, росіяни намагаються захопити Велику Новосілку та прилеглі території.

Найбільш активні ділянки фронту в районі селища Велика Новосілка. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Росіяни стягують ресурси

Північніше Великої Новосілки активні бойові дії тривають також у районі Нового Комара, а південніше – у районі Нескучного.

Аналітики розповіли, що у Новий Комар ворог намагається заходити піхотою, насичуватися в селі, щоб закріпитися в ньому. Сили Оборони докладають максимальних зусиль не дати цього зробити противнику та здійснюють ураження піхоти, яка ховається в будинках.

Часто роблять це досить успішно, але ресурс ворога нескінченний, що ускладнює ситуацію,

– мовиться в повідомленні.

Після того, як ворог зайняв населені пункти Сторожове та Благодатне, туди підтягують ресурси для накопичення і подальшого просування. Також росіяни роблять спроби рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку.

Тривають спроби зупинити ворога,

– підсумували у DeepState.

Крім цього, відомо також, що на східній частині від Великої Новосілки ворог копає фортифікаційні споруди та насичує їх піхотою.