Ситуація не безхмарна, – міжнародник про те, чи запрацює "Північний потік-2" найближчим часом
Джерело:24 канал
Російський газопровід "Північний потік-2" досі не запустився попри те, що Росія заявила про закінчення будівництва. Насправді трубопровід порушує законодавство ЄС і має низку інших проблем.
Про це в ефірі 24 каналу заявив експерт з міжнародних питань Олександр Сушко. Він впевнений, що газопровід не запрацює найближчим часом.
До теми Вітренко розповів, за яких умов США можуть зняти санкції з "Північного потоку-2"
"Ситуація навколо "Північного потоку-2" далеко не безхмарна. Є багато проблем, які треба подолати, щоб його запустити", – запевнив Сушко.
Він запевнив, що українська сторона правильно скористалася усіма можливостями, щоб заявити про свою присутність і інтерес до участі сертифікації газопроводу, який порушує законодавство ЄС.
Думаю, у найближчі пів року "Північний потік-2" не запрацює,
– наголосив Сушко.
Експерт з міжнародних питань про "Північний потік-2": дивіться відео
"Північний потік-2": останні новини
- 8 листопада у Росії заявили, що добудували "Північний потік-2". Однак для того, аби запустити трубопровід, необхідні відповідні сертифікати в Євросоюзі.
- Водночас у Держдепі США оголосили про запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".
- Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко припустив, що зняти ці санкції можуть, якщо Росія дотримуватиметься певних умов.