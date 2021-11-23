Ситуація не безхмарна, – міжнародник про те, чи запрацює "Північний потік-2" найближчим часом

Російський газопровід "Північний потік-2" досі не запустився попри те, що Росія заявила про закінчення будівництва. Насправді трубопровід порушує законодавство ЄС і має низку інших проблем.

Про це в ефірі 24 каналу заявив експерт з міжнародних питань Олександр Сушко. Він впевнений, що газопровід не запрацює найближчим часом.

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"Ситуація навколо "Північного потоку-2" далеко не безхмарна. Є багато проблем, які треба подолати, щоб його запустити", – запевнив Сушко.

Він запевнив, що українська сторона правильно скористалася усіма можливостями, щоб заявити про свою присутність і інтерес до участі сертифікації газопроводу, який порушує законодавство ЄС.

Думаю, у найближчі пів року "Північний потік-2" не запрацює,

– наголосив Сушко.

Експерт з міжнародних питань про "Північний потік-2": дивіться відео

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