Ситуація небезпечна: "газпром" без попередження підвищував тиск в ГТС України
Джерело:Оператор ГТС України
російський "газпром" 25 липня раптово підвищив тиск в газотранспортній системі України. Оскільки попередження не було, такі кроки становлять серйозну небезпеку.
Річ у тім, що будь-яке неочікуване підвищення тиску може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі. Зокрема, можливе навіть виведення систем з ладу. А напередодні в Єврокомісії заявили, що рано чи пізно будуть змушені повністю відмовитися від газу росії.
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Підвищення тиску небезпечне для Європи
Фахівці Оператора ГТС України зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі "Уренгой – Помари – Ужгород" на ділянці держкордону Росії з Україною.
Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн кубометрів на добу,
– підкреслив генеральний директор Опертора ГТС України Сергій Макогон.
Слід згадати, що напередодні росія буквально поставила черговий ультиматум Європі. Агресор анонсував масштабне зниження постачання газу Європі через "Північний потік-1" до 20% від усієї потужності газопроводу. А їхній диктатор заявив, що кризи можна уникнути, якщо відновити будівництво підсанкційного "Північний потік-2". Президент Володимир Зеленський 25 липня звернувся до світу щодо цього. Він акцентував, що це вже справжня газова війна, тому потрібно негайно бити у відповідь.
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