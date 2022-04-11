Ситуація нормалізується, – у МВС розповіли, що зараз відбувається у Чорнобилі
11 квітня 2022 , 10:26Читать новость на русском
Наразі показники радіаційного фону в Києві та області в нормі. Ситуація у Чорнобилі нормалізується.
Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Увага Лізли з усіх дір, а тоді запропонували здатися: працівниця ЧАЕС розповіла про початок окупації
Саме зараз ситуація нормальна. Ніякого підвищення радіації немає,
– запевнив він.
Ба більше, у зв'язку з тим, що практично всі пожежі загасили, уже фактично нормалізується саме повітря. Річ у тім, що раніше саме через пожежі була концентрація певних речовин у повітрі.Нагадаємо. Окупанти вийшли з території ЧАЕС 31 березня. Вони утримували працівників в заручниках понад місяць. Натомість російські окупанти, які перебували у зоні відчуження, отримали великі дози опромінення.
Чи загрожує українцям витік радіації із зони відчуження: дивіться відео