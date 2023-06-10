Мінна небезпека на Одещині росте, – Братчук пояснив з чим це пов'язано

Наслідки підриву Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти, вже дійшли і до Одещини. На узбережжя викидає не лише частини будинків, але й російські міни та снаряди.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, у водах Одещини вже виявили багато небезпечних предметів, які змило після підриву Каховської ГЕС.

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Йдеться не лише про протипіхотні та протитанкові міні. Фіксували вже й навіть постріли до гранатометів та інші боєприпаси. Ситуація може погіршитися.

Буквально позавчора на берег винесло російську протидесантну міну. Добре, що люди побачили. Сили оборони контрольовано її підірвали. Очікуємо, що, на жаль, ситуація може погіршуватися. В Дніпро змило і ворожі склади боєприпасів. Про відпочинок на морі наразі не йдеться,

– зауважив Братчук.

Братчук розповів, яка зараз ситуація на Одещині: дивіться відео

На узбережжях зараз небезпечно

Як наголосила на брифінгу керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, на узбережжях зараз небезпечно. Різні боєприпаси та міни можуть ще й зіткнутися з морськими мінами, які окупанти свого часу розкинули по Чорному морю.

Знову-таки навіть частини будинків, які зараз принесло до узбережжя Одещини, можуть бути небезпечними. Треба усвідомлювати, що навіть побутові предмети… Умовні діжки невідомого походження можуть містити вибухову небезпеку,

– підкреслила Гуменюк.

Підрив Каховської ГЕС: коротко

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього вода суттєво підтопила значну кількість населених пунктів на лівому та правому березі Херсонщини.

Станом на 10 червня Каховське водосховище продовжує міліти. Загалом з водосховища витекло близько 62% води від загального обсягу.

Україна посилено евакуює людей з підтоплених населених пунктів. Натомість російські окупанти не проводять масштабну евакуацію. Вони навіть погрожували вбивством волонтерам, які намагалися врятувати людей на лівому березі.