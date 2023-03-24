Одещина чекала "помсти" за Джанкой: чому росіяни обстрілюють цей регіон

Росіяни намагалися вдарити по Одещині ракетами Х-59, запущеними з літаків. На щастя, українська ППО відбила ворожу атаку.

До можливого удару в області готувалися. Мережею ширилася інформація, що ворог буде мститися саме Одеському регіону, при цьому згадувалося місто Джанкой. Про це 24 Каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Напередодні російські телеграм-канали говорили про те, що "бавовна" у Джанкої залетіла саме з Одеської області. Як відомо, зазначає Братчук, інформаційне алібі створюється перед тим, як завдати удару. Власне, противник це і зробив.

"Щобільше, впродовж двох тижнів ми бачимо дуже активну бойову роботу ворожої тактичної авіації. Сталося те, що сталося. Добре, що на 100% відпрацювала наша ППО", – підкреслив речник Одеської ОВА.

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Чому така увага до Одеської області

Як наголосив Братчук, увага ворога прикута до нашої території від Півночі до Півдня. Одещина була і залишається стратегічним регіоном, особливо під час війни. "Це великий гуманітарний хаб. Сьогодні він – маючи лінію фронту через Чорне море, а тепер ще й в повітрі – підживлює ті регіони, які є фронтовими. Ми, звичайно, працюємо на державу", – зауважив речник.

Ворог хоче показати, що він має механізми вогневого впливу на територію Одесу та області. Крім того, росіяни намагаються промацувати нашу оборону, щоб знайти якісь шпаринки.

Пріоритети залишилися незмінними – енергетична інфраструктура, військові об'єкти, системи ППО, центри прийняття рішень і, звичайно, психологічний та фізичний тиск на наше населення. Ворог присутній і він намагається це демонструвати,

– стверджує речник Одеської ОВА.

Варто зважати й на активність ракетоносіїв у Чорному морі. 23 березня їх було 3, потім з'явився ще один. Загальний залп – 24 "Калібри".

"Не факт, що вони на 100% споряджені. Повернуся до "бавовни" у Джанкої, невідомо, чи усе доїхало, але певні запаси, звичайно, ще є. Це стратегія. Пам'ятаємо плани ворога – відрізати Україну від моря. Це Одеса та Одеський регіон", – підсумував Сергій Братчук.

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