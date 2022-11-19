Російські спецслужби оголосили "полювання" на українських партизанів

На окупованих територіях, попри репресії, зберігається високий рівень спротиву загарбникам. Тому ФСБ оголосила "полювання" на партизанів.

Про це розповіли у Центрі національного спротиву. Раніше таке ж робили у Сирії.

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Російські спецслужби "полюють" на партизанів

У Центрі національного спротиву зазначили, що росіяни, навіть попри посилення репресій, не можуть взяти під контроль тимчасово окуповані території. Тому спецслужби країни-терористки почали "полювання" на партизанів.

Для пошуків окупанти створили так звані тимчасові оперативні групи (російською ВОГ). До їхнього складу входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та представники інших різноманітних російських служб.

Зауважимо, раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею груп, крім виявлення членів українського підпілля є контроль за інтернет-трафіком та виявлення цілей для завдання ракетних ударів,

– мовиться у повідомленні.

Тому Центр національного спротиву закликав місцевих мешканців зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

"Пам'ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідним військовим вишколом. Водночас найвища цінність людей на ТОТ (тимчасово окуповані території – 24 канал) є життя", – підсумували фахівці.

Як працюють партизани: коротко

Партизани 8 жовтня ліквідували загарбників, які перевозили техніку під тимчасово окупованим Мелітополем.

18 вересня вони успішно відпрацювали й в самому Мелітополі. Партизани наробили чимало клопотів ворогові, поруйнувавши залізничне полотно. Мовиться про відтинок колії біля залізничної станції Низяни.

Своєю чергою, 8 вересня партизани й артилерія Сил оборони суттєво погіршили логістику окупантів у Херсонській області.

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