Готують "путінську команду", – Андрющенко розповів, що Росія робить з дітьми на ТОТ

Нещодавно російські загарбники навідались до дитячого притулку у тимчасово окупованому Мелітополі та понад дві години розповідали їм про "героїв сво", переконуючи старших дітей підписувати потім контракти із міноборони Росії. Це ціла система, яка працює на окупованих територіях.

У такий спосіб росіяни проводять рекрутинг до збройних сил Росії, особливу увагу звертають на хлопців зі старших класів. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Читайте також Сфокусувалися на школярах: до яких методів "перевиховання" вдаються росіяни в Маріуполі

"Там питання одне – виростити з них "путінську команду", яка потім має піти помирати на фронт. Це відбувається від Мелітополя до Маріуполя "нон-стоп". Особливо зараз, тому що пішов час рекрутингу у військові училища, вищі навчальні заклади військової тематики", – підкреслив він.

Пропаганда для дітей

Петро Андрющенко зазначив, що у 18 років можна підписувати контракт та йти воювати у лавах збройних сил Росії. Окупанти досить активно цим користуються. Спочатку таку пропаганду щодо підлітків на окупованих територіях ворог проводив лише у Маріуполі, потім почав рухатися та дійшов до Мелітополя.

Цей процес на окупованих територіях має 3 складові. Перша – ідеологічна складова. Дітям вкладають у голови, що нібито збройні сили Росії – це "велика армія". Уся ідеологія, яку розповідають дітям, підготовлена міністерством освіти Росії.

Далі розпочинається практика. Діють мілітаризовані табори із всілякими іграми. У школах на окупованих територіях діти складають так звані нормативи на фізкультурі, як метання гранати на певну відстань. Крім того, використовують різні військові ігри. Зокрема, лазертаг.

Дитячі ігри, коли вони бігають та стріляють один в одного. До цього лазертагу залучаються військові інструктори, які навчають тактики ведення бою у міських умовах. Діти потім грають у такі бої між собою,

– сказав керівник "Центру вивчення окупації".

Потім приходять військові та переконують долучатись до російської армії. Діти закінчують школу, потім – або йдуть навчатися на військових, або безпосередньо вступають у лави збройних сил Росії.