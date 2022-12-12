Росіяни хочуть зробити Олешки полем бою: яка ситуація на окупованій Херсонщині

Росіяни вивезли колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки, яке розташоване на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Водночас наші артилеристи ефективно знищують там ворожі склади.

Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, звідти втікають ті окупанти, які не задіяні безпосередньо в обороні та в артилерійському терорі проти правого берега.

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Що відбувається на окупованій Херсонщині

Молчанов вважає, що у ЗСУ немає засобів для наступу на Олешки, тому що для цього потрібно насамперед подолати Дніпро під вогнем ворожої артилерії, яку коригуватимуть спостерігачі противника з плавнів.

Потім, за його словами, треба буде подолати 3,5 кілометри фактично плавнів, адже там є лише окремі дороги, одна з яких веде від руїн мосту до Олешок. Тож, нашим військовим неможливо буде якось маскуватися чи виходити, тому що там очерет і вода. А далі ще потрібно буде пройти один міст, який окупанти збройно контролюють. І лише після протоки Конка будуть Олешки.

Тобто практично з правого берега суттєві штурмові є неможливими. Можливе лише просування на човнах диверсійно-розвідувальних груп,

– сказав Молчанов.

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Тому, на його думку, мер Олешок Євген Рищук дещо перебільшує наші можливості та панічні настрої серед окупантів. Там шириться політична паніка через те, що росіяни вважають, що невдовзі все здадуть за якісь економічні преференції їхнім олігархам. Але зараз немає якихось військових підстав для того, щоб їм утікати звідти.

Тікають усі, хто не задіяний безпосередньо в обороні та в артилерійському терорі проти правого берега. Тобто вони тікають через те, що наша артилерія доволі ефективно діє, ефективно знищує ворога,

– заявив херсонський активіст.

За його словами, наші артилеристи знищують окупантів у Чаплинці, яка стала такою собі новою Чорнобаївкою. Там є невеликий аеродром, де нині базуються російські гелікоптери, а також багато підприємств та складських приміщень, що задіяні як база постачання. Водночас там немає російських адміністрацій, вони лише іноді влаштовують "вилазки", щоб роздати якусь гуманітарну допомогу.

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