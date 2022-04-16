Ситуація в ООС: наші захисники відбили 10 атак ворога, знищили 15 танків разом та іншу техніку

16 квітня 2022 , 22:44
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Джерело:

Міністерство оборони України

Впродовж доби 16 квітня російські окупанти продовжували атаки в зоні ООС. Наші герої дали їм відсіч та завдали втрат.

В зоні ООС тривають запеклі бої з російськими окупантами. Завдяки героїзму та майстерності наших героїв ворог не може похизуватися успіхами. 

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Втрати ворога

Впродовж доби росіяни 10 разів атакували наші позиції. Усі наступи ворога наші герої відбили. 

Також українські захисники знищили 15 танків ворога, 3 артилерійські системи, 24 броньовані машини та 10 автомобілів. 

Окрім того, окупанти залишилися без 4 БПЛА "Орлан", а 2 крилаті ракети не долетіли до цілі. 

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Автор: Ярослав Сиваківський