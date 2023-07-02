Під Авдіївкою точаться інтенсивні бої: у Силах оборони розповіли про найгарячіший напрямок

Наразі Авдіївський напрямок є найгарячішою ділянкою фронту. Там точаться інтенсивні бої – російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє 24 Канал.

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Авдіївський напрямок – найгарячіший

Шершень розповів, що росіяни продовжують штурмові дії із завданням заволодіти Мар'їнкою та захопити Авдіївку.

Штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар'їнки відбулися 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БпЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки,

– зазначив речник.

Під Авдіївкою загарбники також застосовують авіацію, зокрема літаки. За добу вони обстріляли 10 сусідніх населених пунктів.

Своєю чергою, на Бердянському напрямку українські захисники намагаються утримати рубежі та проводять локальні контратаки.

"Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", – зауважив Шершень.

Він підсумував, що наразі не може розголошувати більш розширену інформацію про просування та звільнені території.

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Загальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни окупаційна армія зазнає величезних втрат. Станом на ранок 2 липня українські захисники та захисниці вже ліквідували майже 230 тисяч російських загарбників.

Окрім того, Сили оборони знищили понад 30 тисяч одиниць різноманітної ворожої техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів, зокрема: