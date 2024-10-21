Росія кидає велику кількість піхоти в районі Селидового, – НГУ

Російська армія намагається бути активною на Покровському напрямку. Ворог кидає велику кількість своєї піхоти у напрямку Селидового в Донецькій області.

Про це повідомили у Нацгвардії України. Водночас наші захисники мужньо відбивають штурми ворога на цьому напрямку.

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Яка ситуація під Селидовим наразі

Нацгвардійці розповіли, що на Покровському напрямку вони відбили 17 спроб штурмів росіян за добу.

Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти. 125 ворожих солдатів стали "двохсотими", а 148 – "трьохсотими".

Противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункту Селидове, застосовуючи велику кількість піхоти,

– сказали в НГУ.

Також, за даними нацгвардійців, ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3 – 5 одиниць бронетехніки.

До слова, у Генштабі ЗСУ розповідали, що загалом за минулу добу на Покровському напрямку було відбито 46 атак. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.