"Складна ситуація": росіяни суттєво активізувалися на Харківщині, – ОТУ "Харків"

Росіяни суттєво активізувалися на Південно-Слобожанському напрямку впродовж останнього тижня. Середня кількість штурмових дій противника значно зросла.

Зокрема, збільшився тиск біля Вовчанська. Про це у п'ятницю, 4 липня, в етері телемарафону заявив речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Павло Шамшин, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на цій ділянці фронту

Спікер повідомив, що оперативна ситуація в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" залишається складною через суттєву активізацію російських військ на відповідних ділянках.

Зокрема, в середу на Південно-слобожанському напрямку було зафіксовано 25 штурмових дій ворога. Якщо порівнювати, наприклад, те, що було там два місяці тому, тоді середньодобові цифри становили 5 – 7. Тобто ви можете собі уявити, як активізувалися російські війська,

– розповів він.

За його словами, штурми не припиняються біля міста Вовчанськ та у селах поблизу. Здебільшого росіяни атакують малими піхотними групами, кількістю від трьох до десяти осіб, прикриваючись дронами.

Водночас у самому місті українські військові продовжують утримувати деяку ділянку на північному березі річки Вовча, на території агрегатного заводу. Ворог понад рік намагається потиснути їх за рубіж річки.

Утім, успіхів росіяни не досягли. Також напруженою залишається ситуація в районі населеного пункту Дворічна. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні підрозділи на західний берег річки Оскіл.

Крім вищезгаданого, щодня тривають штурмові дії ворога поблизу населених пунктів Строївка, Тополі, Кам'янка, Фигулівка, Красне Перше. За його словами, ворог намагався просунутися до Петро-Іванівки.

"З верхів'я Осколу росіяни сплавляють вниз по течії дерев'яні колоди. У районі Дворічної є залишки моста. Вони прибиваються до залишків цього моста. І росіяни їх підтягують і створюють такий собі місток", – каже речник.

Павло Шамшин каже, що таким чином російська піхота намагається переправлятися на західний берег Осколу. Водночас Сили оборони своєю чергою роблять "усе можливе, щоб такі переправи знищувати".

До слова, раніше повідомлялося, що росіяни окупували населений пункт Мілове у Харківській області після нетривалих штурмових дій, а також зайняла численні лісосмуги західніше та південніше села.

У DeepState пояснювали, що подібні дії мають підтримати наступ військ противника на західному березі річки Оскіл. Аналітики припустили, що у найближчі дні може відбутися удар на Бологівку або Одрадне.