Південь України важливіший, ніж Схід: які сили окупанти перекинули на Запоріжжя

Українським силам вдалося прорвати найскладнішу лінію оборони окупантів на Півдні. Це змусило загарбників перекидати свої війська на цей напрямок зі Сходу.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що українські сили рухаються в напрямку другої лінії оборони противника. І ворог розуміє, що його крах може бути близьким.

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Змушені посилювати Південь

Важливо, що успіхи українських сил в Новопрокопівці, поблизу села Роботине, та в Мало Токмачці з рухом до Мелітополя, Токмака та Бердянська є передумовами великої роботи Сил оборони.

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Загалом для противника Південний напрямок є важливішим за Східний, адже окупантам складніше постачати ресурси саме на Південь.

Перерізання південного коридору – це створення потужних передумов для ударів по ворогу, а також проведення наступальних операцій з флангів і вже не по мінних полях. Противник не зможе розвернути свої сили. І якщо паралельно будуть удари ЗСУ з Херсонської області, то зможе зачинитись пастка,

– наголосив генерал армії.

Усвідомлюючи загрозу з боку українських захисників, росіяни, які спочатку перекидали свої сили на Схід – особливо на Куп'янський напрямок, а також Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський, тепер змушені посилювати Південь.

Генерал армії про ситуацію на Південному напрямку: дивіться відео

Перспективи наступу

"Окупанти перекидають сили, які можна швидко перемістити, – насамперед повітряно-десантні війська. Протягом пів доби вони вже можуть бути на місці та швидко вступити в бій. Проте серед них вже немає ефективних військових, тому що велика їхня частина загинула. Це елітні підрозділи ВДВ та морської піхоти", – зазначив Маломуж.

Проте для підготування нового складу цих військ потрібен щонайменше рік, а для офіцерів, які б були в змозі ефективно керувати підрозділами на високому бойовому рівні, – три роки.

Водночас українське командування зосередило на цьому напрямку новітню техніку, яка поступила від наших партнерів, а також частково від українського ВПК. Завдяки цьому ЗСУ завдаватиме ударів по військових засобах ворога та по резервах ВДВ, які туди рухаються.

І це здатне фактично нейтралізувати всю лінію оборони та резервів, які, на думку ворога, можуть стати перепоною українським силам,

– зауважив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

А далі, на думку Миколи Маломужа, ЗСУ проводитиме наступальні операції по всьому Півдню із заходженням у Крим.

Більше про ситуацію на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку ЗСУ за минулий тиждень звільнили 1 квадратний кілометр української території. Загалом було деокуповано близько 44 квадратних кілометрів.

Також в Міністерстві оборони підтвердили, що українські сили повністю звільнили село Роботине в Запорізькій області. Далі наші захисники рухаються південно-східніше цього села та південніше Малої Токмачки.

Крім того, в Генштабі повідомляють, що важкі бої тривають крім Бахмутського також на Лиманському, Авдіївському, Куп'янському та Мар'їнському напрямках. Ворог продовжує стягувати резерви на ці ділянки фронту та має намір вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Проте ЗСУ стримують потужний тиск росіян.