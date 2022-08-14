ЗСУ нищать ворога на Півдні: окупанти залишилися без опорних пунктів і купи техніки
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Бійці ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат окупантам. Зокрема, 13 серпня на Півдні вони знищили купу ворожої техніки та опорні пункти росіян.
В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою ЗСУ. Окупанти продовжують вести бойові дії на займаному рубежі, надаючи перевагу ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам.
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Окупанти продовжують зазнавати втрат
Українська армійська авіація 13 серпня двічі вдарила по опорних пунктах окупантів в Баштанському районі. Своєю чергою, бійці ракетно-артилерійських підрозділів під час виконання вогневих завдань знищили:
- 15 окупантів,
- 1 танк Т-72
- 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
Окрім цього, в Музиківці та Новій Каховці спопелили 2 склади ворожих боєприпасів. Остаточні втрати ворога наразі встановлюють.
Водночас на Одещині росіяни продовжують здійснювати розвідку та збір інформації як за допомогою агентурних мереж, так і використовуючи безпілотні літальні апарати. Один із таких безпілотників знищили наші захисники. Він намагався розвідувати лінію узбережжя з моря.
Влучним пострілом "Орлан-10" був з літального апарату модифікованим у підводний,
– зауважили в ОК "Південь".
Захисники додали, що в Чорному морі склад і положення ворожого корабельного угруповання не змінились. 2 російські судна продовжують загрожувати українським містам 16 високоточними ракетами типу "Калібр". Також на бойовому чергуванні перебуває 1 великий десантний корабель.
Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів і артилерійських обстрілів на напрямку лінії зіткнення залишається високою, в Оперативному командуванні "Південь" закликали мирних жителів не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, а також не наражатися на небезпеку на узбережжі чи в прибережних водах.
Дивіться зверненні представника Оперативного командування "Південь":
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