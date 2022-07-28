росіяни наважилися на контрудари на 2 південних напрямках, але натомість відійшли з втратами

28 липня 2022 , 02:59
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Джерело:

оперативне командування "Південь"

На Півдні 27 липня російські окупанти наважилися на контрудари на двох напрямках. Проте вони завершилися лише втратами для загарбників.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні складна та динамічна у розвитку. Однак її повністю контролюють українські захисники.

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Контрудари окупантів завершилися для них втратами

На Півдні 27 липня російські загарбники, переважно тримаючись рубежів оборони, наважився на контрудари на 2 напрямках:

  • з Брускинського на Білогірку;
  • з Новогреднєвого на Андріївку.

Атаки окупантів успіхом не завершилися. Вони зазнали втрат та відійшли.

Проте надвечір росіяни знов атакували Миколаїв реактивними системами залпового вогню "Смерч". Снаряди влучили у відкриті поверхні одного з районів міста.

За інформацією ОК "Південь", обстріл минув без втрат та руйнувань, що лише підкреслює сутність психологічного тиску ворожих атак.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати росіян в Україні

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну російські окупанти зазнають нищівних втрат у живій силі та техніці. Станом на ранок 27 липня українські захисники вже ліквідували понад 40 тисяч загарбників. Окрім цього, ЗСУ спопелили:

  • 1738 танків,
  • 3971 бойову броньовану машину,
  • 883 артилерійські системи,
  • 258 РСЗВ,
  • 117 засобів ППО,
  • 222 літаки,
  • 190 гелікоптерів,
  • 726 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 174 крилаті ракети,
  • 15 кораблів та катерів,
  • 2847 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 75 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільших втрат 26 липня росіяни зазнали на Криворізькому напрямку.

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Автор: Ольга Котів