Погода та ЗСУ практично унеможливили роботу ворожих ДРГ на Херсонщині, – ОК "Південь"

Лівий берег Хесонщини вже ще залишається тимчасово окупованим. Росіяни намагаються за допомогою човнів, конфіскованих у місцевого населення, переправлятися на Правий берег.

Про це 24 Каналу розповіла Наталія Гуменюк – речниця Оперативного командування "Південь". За її словами, виконати задумане окупантам все ж не вдається через низку обставин, які грають на руку української сторони.

Дивіться також Почали застосовувати керовані бомби: в ОК "Південь" назвали основні цілі росіян на Херсонщині

Природа допомагає стримувати ворога

Наталія Гуменюк переконана, що наразі "вилазки" ворожих ДРГ майже неможливі першочергово через погодні умови.

"Дуже потужні штормові попередження, вітер, коливання води дуже суттєве, для того так званого флоту, який вони намагаються собі створити, відтискаючи місцеві легко моторні човни і будь-які інші надводні плавзасоби", – зауважила вона.

На її думку, також велике значення має свідомість місцевого населення.

"Те, що вже було підготовлено для спрямування ДРГ, нами було результативно знищено за минулі тижні, а зараз у них просто немає ані потужностей, ані погодних умов для того, щоб якось просуватися", – розказала вона.

Гуменюк повідомила, що, звісно, росіяни можуть використовувати надувні легко моторні чи легко корпусні човни. Втім, усі їхні пересування під пильним контролем українських захисників.

Також наше озброєння дістає до росіян, тож ворог все ж боїться здійснювати будь-які спроби.

Наталія Гуменюк розповіла, чи не намагаються ворожі ДРГ переправитися на Правий берег: дивіться відео

Українці незламні

Наталія Гуменюк наголосила, що нерідко окупанти намагаються відібрати у людей човни.

"Оскільки особливість Лівого берега якраз в тому полягає, що місцеве населення дуже часто без човна як без рук", – пояснила вона.

За її словами, українське населення чудово розуміє, які плани у ворога, тому часто самостійно знищує свої плавзасоби, щоб унеможливити будь-які дії окупантів.

Окупанти тероризують населення Херсонщини