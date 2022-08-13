Після невдалих штурмових дій на Півдні окупанти тримаються на займаних рубежах, – ОК "Південь"

На Півдні України тривають бойові дії. Окупанти намагаються вести штурмові дії, однак наші захисники та захисниці відбивають атаки ворога.

Ситуація на Півдні залишається напруженою, але українські війська контролюють її. Усі спроби ворога вести штурмові дії зазнають провалу.

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Ситуація на Південнобузькому напрямку

В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що після провальних спроб штурму окупанти утримують раніше зайняті позиції. Змін у складі та становищі ворога немає.

Водночас окупанти продовжують обстріли населених пунктів. Їхня інтенсивність не зменшується і з їхньою допомогою ворог тероризує мирне населення.

Крім того, уночі росіяни завдали 6 авіаційних ударів гелікоптерами в напрямку Андріївки, Лозового, та Балки Хуторської. Серед наших військ втрат немає.

Обстріли Дніпропетровщини

Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню. Під атаку потрапили Нікопольський та Криворізький райони області.

По Нікополю влучили 30 снарядів з РСЗВ "Град", Через це пошкоджені 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків й дитячий садок. Також через обстріли виведені з ладу газогін та лінія електропередач. На щастя, люди не постраждали.

Криворізький район обстріляли з "Ураганів". На щастя, руйнувань та постраждалих немає.

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Підготовка псевдореферендуму на Херсонщині

На тимчасово окупованій території Херсонщини триває інформаційна війна – пропагандисти активно говорять про підготовку до псевдореферендуму. Для створення пропагандистської картинки росіяни відкрили "медіашколу".

Місцеві журналісти, як і працівники інших сфер, не поспішають співпрацювати з росіянами, тому окупанти вдаються до терору мирного населення – з'являються нові повідомлення про викрадення людей. Загарбники ходять по квартирах навіть уночі. Вони погрозами схиляють людей до співпраці або викрадають та вивозять у невідомому напрямку.

Загроза ракетних обстрілів з Чорного моря

В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що загроза завдання ракетних ударів з акваторії Чорного моря зберігається. Штормова погода змушує рашистський флот триматися ближче до пунктів базування, але у морі перебувають у готовності до запуску 16 ракет.

Тому наші військові вкотре закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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