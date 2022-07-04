Біля Інгульця на залишках касетних снарядів підірвались 2 місцевих мешканці: один з них загинув

На Півдні України російські окупанти не мають жодних успіхів на суходолі, через що засипають наші території забороненими боєприпасами. Поблизу Інгульця на залишках касетних снарядів ворога підірвались 2 місцевих мешканці.

Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі "Медіа Центру Україна" 4 липня. 24 канал передає деталі.

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Ворог обстрілює Південь через свою неспроможність просуватися

Наталя Гуменюк запевнила, що на Півдні України наші війська просуваються спеціальним способом – повільно, але впевнено. У межах військової операції зберігається тиша, тобто спершу ЗСУ закріплюють те, що вони звільнили, а вже потім про це оголошується назагал.

Так, на суходолі ворог не має успіхів у просуванні, тому використовує тактику авіаційних і ракетних ударів. Вранці 4 липня противник знову вдарив ракетами по Нововоронцовці та ще кількох громадах на півночі Херсонщини – інформації про жертв немає, втім, дані ще уточнюються, оскільки обстріл був дуже розвіяний.

На жаль, є інформація про те, що два місцевих мешканці поблизу Інгульця підірвалися на залишках касетних снарядів ворога – один загинув, інший з численними осколковими пораненнями був госпіталізований. Люди просто займалися польовими роботами.

Це говорить про те, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються одразу, а ще довготривалий час зберігають ту небезпеку, на яку люди наражаються,

– підкреслила Гуменюк.

До слова, керівниця об'єднаного пресцентру також повідомила, що тривають обстріли адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей, де проходить лінія фронту. Там періодично прилітають важкі артилерійські снаряди, які руйнують будівлі.

Люди вже обізнані, частина евакуйована, частина знає, як переховуватись від таких обстрілів, і, на щастя, цієї ночі це були обстріли по околицях, по сільськогосподарських угіддях, тому жертв немає,

– додала посадовиця.

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