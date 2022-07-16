Мінус два десятки окупантів, САУ "Гвоздика" і склад боєприпасів: як минула доба на Півдні

Завершилась 142 доба героїчного протистояння України російським окупантам. ЗСУ продовжують рішуче вибивати загарбників з наших територій, зокрема на Півдні.

Лише протягом 15 липня наші захисники та захисниці знищили 18 російських окупантів, кілька одиниць їхньої техніки та склад ворога на Херсонщині. Про це повідомили у вечірньому зведенні оперативного командування "Південь" щодо ситуації у регіоні минулої доби.

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Що відбувалось на Півдні України 15 липня

За інформацією ОК "Південь", російські окупанти продовжують вести оборонні дії на тимчасово захоплених територіях регіону й завдають ракетних та авіаційних ударів. Зокрема, малим ракетним кораблем з району мису Фіолент ворог запустив три ракети типу "Калібр", які й влучили раніше по Вінниці.

Удари ворожої авіації

На північ Херсонської області минулої доби росіяни здійняли у повітря гелікоптерні пари, які опівдні намагалися вдарити по позиціях ЗСУ – успіху не мали та, ухиляючись від українського вогню, були змушені ретируватися.

Разом з тим ворожий винищувач Су-35 тричі спробував атакувати ракетами типу "повітря – повітря" українські штурмовики у небі над Новою Каховкою. Втім успіху не досяг, втрат серед нашої авіації немає.

Крім того, парою тактичних бомбардувальників Су-24 окупанти намагались донищити залишки власної ж техніки на острові Зміїний. Втрат з боку українських сил немає, російський літак повертався для дорозвідки результатів свого удару.

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Обстріли росіянами населених пунктів

Вдень 15 липня понищені ранковим обстрілом житлові квартали Баштанки зазнали повторного обстрілу – окупанти вгатили п'ятьма реактивними снарядами з РСЗВ "Смерч". На щастя, минулось без жертв серед місцевих мешканців.

Ствольною артилерією калібром 152 міліметри росіяни також обстріляли Зеленодольськ. Постраждало кілька будинків довкола паркової зони санаторно-профілактичного комплексу на території місцевого ліцею. Значних руйнувань та постраждалих серед цивільних, на щастя, теж не зафіксовано.

Втрати загарбників

До слова, українська авіація, зокрема пара літаків та пара гелікоптерів, завдали чотирьох ударів по скупченню живої сили ворога у районі Правдиного, Лозового та Благодатного, що на Херсонщині. Наразі підтверджені втрати росіян такі:

18 окупантів;

1 самохідна гаубиця "Гвоздика";

6 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

польовий склад боєприпасів.

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