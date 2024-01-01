Понад 500 тисяч протитанкових мін: на Півночі триває укріплення кордонів

У північних регіонах України тривають заходи з укріплення кордонів. На можливих напрямках ворожого наступу встановили понад 500 тисяч протитанкових мін.

Командувач Сил оборони України Сергій Наєв повідомив, що системи мінно-вибухових та інших загороджень нарощують з червня 2022 року. За рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача, триває фортифікаційне обладнання позицій другої лінії.

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"Ми спільно створюємо умови для того, щоб державний кордон України в Північній операційній зоні став абсолютно непрохідним для ворожих сил", – наголосив Наєв.

За його словами, щільність мінно-вибухових загороджень вдалося збільшити в 16 разів. Крім протитанкових мін, встановили також протипіхотні вибухові пристрої, фугаси, міновані завали.

До того ж встановили невибухові загородження й підготували до руйнування мости та дороги.

Триває протидиверсійна робота

На випадок ворожих спроб прорвати державний кордон створили контрдиверсійні резерви.

Протидиверсійні резерви застосовують різні тактики дій, які змінюються відповідно до конкретної бойової ситуації, що дозволяє вчасно виявити спроби прориву ворожих сил,

– зазначив Наєв.

На найзагрозливіших напрямках використовують інженерні перешкоди, засоби контролю й спостереження за місцевістю та аеророзвідку.

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