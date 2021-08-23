Ситуація подвійна, – Фесенко про санкції РНБО щодо Шарія та Гужви

Очевидно, що нові санкції РНБО стосуються саме дій представників проросійського табору в Україні. Проте юридична сторона питання — подвійна.

Про це заявив політолог Володимиром Фесенко в авторській програмі "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом на 24 каналі. Вони обговорили санкції Ради нацбезпеки та оборони проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви й інші актуальні події в Україні.

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Про конфлікт між Шарієм та Гужвою

Денис Казанський: Це дуже смішна історія. Останні дні є жорсткий конфлікт між Шарієм, Гужвою та виданням "Страна.ua". Тобто видання "Страна.ua" підтримало деяких членів партії Шарія, які наразі вийшли зі скандалом – ця партія розвалюється, бо з неї виходять депутати в Одесі й Харкові зокрема. Вони звинувачують саме Шарія та його дружину в тому, що вони абсолютно авторитарно керують партією і не дають людям на місцях працювати.

Вони зараз розгублені цією ситуацією, виходять з партії і звинувачують Шарія публічно. А сайт "Страна.ua" це все репостить, поширює ці заяви, через що у Шарія трапляються перманентні істерики й він накидається зі звинуваченнями на "Страну.ua", Гужву та Крюкову, яка є заступницею Гужви. Наразі санкції урівняли всіх.

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Володимир Фесенко: Очевидно, що мовиться про представників проросійського табору. А от юридична сторона питання — подвійна. Якщо йти в суди, і зараз, до речі, буде прецедент — це історія зі зверненням Нацради до суду щодо телеканалу "НАШ".

Перевірмо, наскільки через суди можна розв'язати проблему, чи вдасться закрити цей телеканал, який фактично звинувачують в порушенні правил нашого телепростору. Є за що пред'являти претензії. Проте чи спрацює це класичним шляхом юридичним через судову систему...Через РНБО це просто, але які саме аргументи, ще точно не знаємо.

Тому ситуація дійсно подвійна. Також є проблема, що це можуть оскаржувати. Поки щодо Медведчука ми не бачимо позитивного результату таких оскаржень, але якийсь прецедент може з'явитись.

20 серпня Рада нацбезпеки й оборони провела чергове засідання. Під час нього запровадили санкції через переслідування жителів окупованого Криму.

Водночас під нові обмеження потрапили головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва та пропагандисти Ольга й Анатолій Шарії зокрема.

Крім того, санкції ввели проти ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна та нардепа Андрія Деркача.

Про блокування підсанкційних ресурсів

Дмитро Гнап: Це швидше (буде – 24 канал) як було з російськими соціальними мережами. Очевидно, після цього рішення РНБО ресурс "Страна.ua" та сайти Шарія будуть заблоковані. Тобто РНБО та СБУ розішлють всім українським провайдерам повідомлення про те, що ці ресурси треба блокувати.

Якщо вони не перенесли свої сервери та хостинги закордон, то на них, як і на російські заблоковані пропагандистські ресурси, частина української аудиторії зможе переходити лише через VPN.

Повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео