Загроза Торецьку та атаки на Куп'янськ: Світан оцінив ризики на найскладніших напрямках

Росіяни за останні тижні просунулись біля Дворічної на Харківщині, поблизу Великої Новосілки – на Донеччині, а також в районі населених пунктів Надія, Успенівка та Слов'янка. Одразу кілька напрямків фронту є дуже небезпечними.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, ворог найближчі кілька місяців намагатиметься реалізувати головне своє завдання – повне захоплення Донецької та Луганської областей.

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Зосередили резерви в районі Покровська

Світан зауважив, що на фронті складна ситуація, проте прориву точно не буде. У росіян зараз немає сил та засобів, щоб організувати ще один оперативний прорив, який вони здійснили на початку 2024 року, просунувшись на Покровському напрямку.

Водночас на оперативний простір вони тоді не вийшли, тому що були зупинені в районі Покровська фронтальними та фланговими ударами. Проте в реперних точках їхнього просування українським силам доволі важко,

– підкреслив військовий експерт.

Одна з таких ділянок – біля Курахового, де ЗСУ контролює тільки 2 – 3 точки – пункти спостереження, зокрема, на Курахівській ТЕЦ.

Росіяни намагаються на Курахівському напрямку підтягнути резерви, щоб надалі рухатись на захід. Вони спробують витиснути українські сили з Дачного до Константинополя. Можливо, буде ухвалено рішення відійти для вирівнювання фронту на цьому напрямку,

– наголосив він.

Велика Новосілка – ще один важкий район, де, за словами полковника ЗСУ в запасі, практично оточений український гарнізон. Тому потрібно ухвалювати рішення або на його підсилення, або на відведення військ, поки це можливо.

Під Покровськом також важка ситуація, хоча не така небезпечна, як біля Великої Новосілки. Там росіяни зосередили кілька тисяч резервів, які зібрали з усього фронту та перекинули під Покровськ,

– відзначив Світан.

Там переважно російська жива сила, яку можна зупинити, на його думку, якщо підсилити напрямок особовим складом і боєприпасами.

Зараз росіяни вперлися в шахтоуправління "Червоноармійська-Західна" – це один з рубежів, який може утримати Покровськ від оточення з півдня. Ворог вже практично орудує в населених пунктах Удачне та Котлине, але до основної частини шахти, північніше Удачного, він ще не підійшов.

"Тому є можливість утримати російське просування у Покровську і не дати ворогу вийти на трасу", – сказав він.

Що відбувається на Донеччині: дивіться на карті

Тиснуть у Часовому Яру

Дуже важке становище в Торецьку. Там вже втрачений терикон і зараз утримується остання шахта "Торецька". Тому, як зазначив військовий експерт, вже потрібно думати або про відхід, або про створення фортифікацій під Костянтинівкою, щоб утримувати її з півдня.

До цього населеного пункту росіяни будуть намагатися заходити зі сходу. Вони тиснуть у Часовому Ярі, де зараз дуже важка ситуація. Вона значно погіршилась після того, як ворог просунувся на територію "Часівярського вогнетривкого комбінату".

Треба думати, як зі сходу прикривати Костянтинівку, а також Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Якщо буде ухвалене рішення, про відведення військ з Часового Яру, росіяни зможуть підійти до великої Краматорсько-Слов'янської агломерації,

– вважає він.

Також противник намагається просуватись до Сіверська, щоб витиснути українські війська з-під Білогорівки – це частина Луганської області, яка не дає можливості росіянам доповісти Владіміру Путіну, що вони повністю контролюють Луганську область.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що в Покровськ росіяни спрямували свої найкращі сили, і загалом вони мають кращий наступальний потенціал. Попри те, що ворог докладає усіх зусиль, щоб Покровськ взяти, за словами Сирського "ми робимо все, щоб його захистити". ,

Посилились атаки на Куп'янськ

Останні кілька днів посилились атаки на Куп'янськ з правого та лівого берегів річки Оскіл. Росіяни на правому березі утримали плацдарм – південніше Дворічної. Рух ворога буде на південь – у бік Куп'янська по правому берегу. А також по лівому берегу – завдяки хаба у Валуйках, звідти відбувається перекидання доволі великої кількості техніки.

Тому Куп'янсько-Лиманський напрямок, за словами військового експерта, дуже небезпечний. Росіяни рухаються навіть у бік Лиману – в районі Тернів, вздовж Чорного Жеребця. Вони намагаються спуститися з півночі на південь ближче до Сіверського Донця.

"У відповідь на тиск противника Україні треба протидіяти, можливо не лінійно, а створювати проблеми ворогу в Курській, Брянській, Бєлгородській областях Росії. Також ліквідувати російську логістику. Є багато механізмів, як завадити ворогу, і вони, напевно, будуть використані", – припустив Роман Світан.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті