Обрали новий напрямок для просування: росіяни потраплять у ту саму пастку, що й біля Покровська

Окупанти дістали відсіч від українських сил на Покровському напрямку та були змушені відійти від Удачного. Проте вони активізувалися на новій ділянці фронту.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, які цілі переслідує ворог на Донеччині. До слова, росіяни просуваються на Лиманському напрямку, де нещодавно окупували Катеринівку та рухаються в районі Нового.

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У росіян важка ситуація на Покровському напрямку

Світан пояснив, що окупанти до 9 травня намагаються утримати Покровський напрямок, тому вони продовжують постійно здійснювати наступальні дії.

Однак росіяни зустрічають постійний спротив українських військ. Іноді на контратаках їм доводиться відповзати,

– наголосив військовий експерт.

Водночас невдалі операції окупантів в районі Удачного обернулися, на думку полковника ЗСУ в запасі, на користь українських сил. Там відбулось декілька контратак, які надали можливість контролювати більшу частину територій на ділянці фронту – Удачне – Котлине.

В цьому районі розташована найбільша в Європі шахта коксівного вугілля "Красноармійська-Західна", яка не дісталась росіянам.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зараз у противника, за словами військового експерта, важка ситуація південніше Покровська. Однак він знайшов новий напрямок для просування.

Росіяни намагаються добігти до кордонів Донеччини, що межує з Дніпропетровською областю,

– підкреслив Роман Світан.

Окупанти, на його думку, мають завдання, щоб на 9 травня Владімір Путін міг доповісти російському суспільству, що вони нібито "захопили" Дніпропетровську область.

Проте, як відзначив полковник ЗСУ в запасі, росіяни знову потрапляють в пастку, в якій опинилися в районі Покровська: вони можуть опинитися в напівоточенні.

При цьому українські командири оперативного рівня, впевнений Світан, визначать цю операцію, можливо, дозволять росіянам зайти в глибину, а потім почнуть тиснути з флангів, як зараз роблять українські сили під Покровськом.

Нагадаємо, що бійці 4 батальйону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" нещодавно здійснили блискучу операцію на Покровському напрямку. Вони не тільки втримали позиції, а й відтіснили окупантів, які намагався зробити черговий прорив.

Також раніше Сили оборони відкинули росіян біля селища Удачне Покровського району.