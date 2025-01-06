Маємо виконувати нестандартні дії: генерал армії пояснив, яких кроків від ЗСУ не очікує ворог

Ситуація на фронті залишається дуже важкою. Найзапекліше протистояння з ворогом триває у Донецькій області. Проте українські сили готові дати відсіч ворогу.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що на сьогодні важкі бої йдуть приблизно по 10 напрямках фронту. До слова, 5 січня ЗСУ розпочало наступ у Курській області і досягли там тактичних успіхів.

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Де Росія зосереджує основні зусилля

Маломуж відзначив, що Курахове майже повністю перебуває під контролем російських військ. ЗСУ наразі там тримають окремі околиці, промзону та ТЕЦ, яка є фортецею.

Українські ударні групи формують позиції з ліквідації резервів ворога, які намагаються зайти з флангів і оточити Курахове – та далі розвивати системніші наступальні дії на Покровськ. Цей напрямок є одним з визначальних для росіян,

– підкреслив він.

Саме біля Курахового та Покровська тривають найбільш інтенсивні бої. Там українські сили, за його словами, ліквідують значну кількість окупантів.

Росія зосереджує основні свої зусилля на цих напрямках, тому що для Владіміра Путіна захоплення Покровська до 20 січня дозволить розгорнути далі наступальну операцію по окупації цілком Донецької та Луганської областей – зокрема, Краматорська, Костянтинівки, Слов'янська,

– пояснив генерал армії.

Це, на його думку, дозволить главі Кремля завершити перший етап так званої "СВО", і після цього ставити умови миру, але на власних принципах і вимогах.

"Однак Україна не дасть Путіну реалізувати свій задум і цей сценарій буде провальним. Росіяни ще будуть десь просуватися в окремих населених пунктах біля Покровська, але в місті є потужні укріплення та інженерні оборонні позиції нового типу, які дозволяють дуже ефективно захищатися", – наголосив він.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Водночас на Донеччині постійно перебуває українське командування і відбувається переоцінка стратегії. Це, як зауважив генерал армії, удари з флангів по російських "кліщах", які намагаються оточити Покровськ та Курахове, удари в тили, швидкі дії, які ЗСУ показує на Курщині, там де ворог не очікує.

Тепер треба на рівні нових методів і мистецтва ведення війни не йти на формат виключно оборони, що нав'язує нам ворог, а виконувати нестандартні дії. Знайти резерви, перемістити їх з окремих секторів і вдарити так, щоб противник не був готовий,

– підкреслив Микола Маломуж.

Зазначимо, що речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов припустив намір ворога не штурмувати Покровськ, охопити це місто, перерізавши логістичні шляхи ЗСУ. Росіяни розуміють, що Покровськ міцно укріплений і його захищають підготовлені українські підрозділи. Тому, на його думку, противник буде маневрувати й просочуватися невеликими групами.