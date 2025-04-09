Росіяни мають три тактичні цілі на Покровському напрямку: аналіз ISW

У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що Росія, ймовірно, має кілька тактичних цілей на Покровському напрямку. Ворог має намір охопити Покровськ зі сходу та заходу і тиснути далі на Костянтинівку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Росіяни прагнуть мати перевагу на Покровському напрямку

Загалом, з даними ISW, окупанти на Покровському напрямку мають три різні тактичні цілі. Але їм заважають українські безпілотники та локалізовані контратаки, внаслідок дій ЗСУ росіяни не можуть просуватися в цьому районі.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповідав, що ворог зараз намагається перерізати трасу Т-0504 "Покровськ – Костянтинівка", щоб обійти Покровськ із заходу та наступати південніше в напрямку Новопавлівки

Російські сили досягають обмежених успіхів на північний схід від Покровська в напрямку траси Т-0504 і на південний захід від Покровська в напрямку Новопавлівки, але, схоже, їм важко просуватися безпосередньо на південь і південний захід від Покровська, де українські війська зосередили більшість своїх контратак у лютому, березні та на початку квітня 2025 року,

– йдеться у звіті.

Наступи російської армії біля Покровська підтримують як поточні зусилля охопити Покровськ, так і намагання противника тиснути на Костянтинівку шляхом просування вздовж траси.

Проте окупанти змогли отримати лише незначний успіх у напрямку Костянтинівки та в кількох кілометрах північніше Воздвиженки.

Також росіяни просунулися біля Торецька в районі Пантелеймонівки та Олександрополя, звідки додаткові сили можуть піти до Костянтинівки, змінивши пріоритетність наступальних операцій.

Ситуація на південь і південний захід від Покровська залишається надзвичайно динамічною на тлі посилення наступальних операцій Росії та локалізованих українських контратак і операцій безпілотників у цьому районі,

– пишуть аналітики ISW.

Загалом в середині березня окупанти активізували наступальні операції на Покровському напрямку з метою захопити Покровськ і Мирноград, але очікувано не мали там успіхів. Російські війська продовжують виснажувати живу силу і техніку невдалими штурмами.

За останні 13 місяців Росія втратила на Покровському напрямку понад п'ять дивізій танків і тисячі солдатів.

Однак попри втрати експерти також вказують на готовність Владіміра Путіна та його військового командування захопити Покровськ і атакувати Костянтинівку.

Нагадаємо, минулої доби на Покровському напрямку відбулося 58 штурмових і наступальних дій у районах Калинового, Єлизаветівки, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Котлярівки, Богданівки та Андріївки.