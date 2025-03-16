На Покровському напрямку вдалося зупинити ворога, – боєць 93 ОМБр

Російські загарбники продовжують штурми невеликими групами та атакують з різного озброєння прифронтові міста Донеччини. Однак на Покровському напрямку ЗСУ вдається стримувати ворога.

Про це 24 Каналу розповів головний сержант батальйону Black Raven 93 ОМБр Денис Кардаш (Сідий), зауваживши, що росіяни чекають покращення погодних умов. Ціль ворога в Донецькій області залишається незмінною.

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Дії окупантів на Покровському напрямку

Південніше від Покровська, в районі населеного пункту Андріївка, окупанти намагаються штурмувати невеликими групами. Техніку ворог застосовує, але досить рідко, з танків здійснює обстріли здалеку.

На Покровському напрямку вдалося зупинити ворога,

– наголосив головний сержант батальйону.

За його словами, останні тижні окупанти почали більше кидати своїх сил та засобів на цей напрямок. Однак, поки росіяни чекають на кращі погодні умови для штурмів, українські військові слідкують за ситуацією та роблять усе, щоб цього не допустити.

Оскільки танків ворог використовує не так багато, він застосовує легкоброньовану техніку – мотоцикли та квадроцикли.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Щодо російських КАБів – окупанти щільно засипають ними тили північніше від Покровська. Мовиться про Краматорськ та Дружківку. Костянтинівку окупанти обстрілюють артилерією.

Все, до чого дістає російська артилерія, окупанти рівняють з землею. Де не дістає артилерія – дістають КАБи,

– сказав Кардаш.

Він додав, що ворог має ціль відрізати Покровськ від логістики на агломерації Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ.

До речі, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж повідомив, що російський план вийти через Покровськ на інші великі міста Донеччини розбився об жорстоку реальність. Це пов'язано з вказівками вищого командування, адже деякі підрозділи могли перекинути на Курський та Краматорський напрямки.