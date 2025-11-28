ЗСУ відвойовують деякі втрачені позиції у Покровську, – ексспівробітник СБУ

Відповідно до карти DeepState, половина Покровська перебуває під контролем росіян, інша частина – це "сіра зона". Така ситуація спостерігається майже два тижні.

За різними непідтвердженими даними, у Покровську ЗСУ вдається відвойовувати окремі втрачені позиції і заходити глибше. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зауважив 24 Каналу, що це дуже складна робота.

Читайте також Як окупанти обманюють ЗСУ під Покровськом: військові розкрили підступну тактику

"Ми знаємо, що там, де "сіра зона", українських військових немає. Ця ситуація вже триває орієнтовано майже два тижні. Це не підтверджено, але з різних джерел на початку цього тижня вже почали надходити дані про те, що у Покровську ЗСУ вдається відвойовувати окремі втрачені позиції і заходити навіть глибше, на свої позиції, де, здавалося б, повинні бути росіяни, там вже присутні українці", – сказав він.

Що відбувається у Покровську?

Іван Ступак пояснив, що Покровська агломерація – це 100 тисяч людей населення до початку повномасштабної війни. Станом на зараз навколо Покровська росіяни зібрали 170 тисяч російського війська з загалом 700 тисяч, які присутні зараз в Україні.

Це дуже складна робота. З цих 170 тисяч рівно 70 тисяч – це безпосередньо штурмовики. Ті, хто щоденно, по декілька разів на день штурмують українські позиції. Їм на додачу під'їхало орієнтовно 20 тисяч морських піхотинців. Все решта – це допоміжні підрозділи. Радіоелектронна боротьба, забезпечення, медики, авіація і так далі,

– сказав він.

За останні 14 місяців росіяни не могли завести техніку до Покровська. Тільки на початку листопада їм це вдалося. Мовиться про відео, яке ширилося мережею, де в тумані окупанти заводять автівки, мотоцикли. До цього моменту була тільки піхота.

Це означає, що оборона була побудована добре, дороги перекопані, заміновані, багато колючого дроту, "зуби дракона" або "зуби диктатора". Вони могли просочуватися в місто виключно поодинці, по двоє, і накопичуватися десь в колекторах, в підвалах, в руїнах багатоповерхівок і так далі. Тільки зараз їм вдається важку техніку заводити в місто Покровськ,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Яка ситуація на Покровському напрямку?