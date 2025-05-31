Перший етап наступу вже йде, – генерал-лейтенант у відставці окреслив план росіян на фронті

Росіяни мають ціль вийти на адміністративні кордони Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також ворог проводить дії щодо формування буферних санітарних зон у Сумській та Харківській областях.

Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, Владімір Путін розуміє, що вікно можливостей щодо ведення бойових дій може зачинятися у 2025 році.

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"Путін розуміє, що вікно можливості щодо ведення бойових дій може зачинятися цього року. Ми маємо відповідні зусилля насамперед України, а також союзників американських, Європи. Він поспішає і до раніше сформульованих завдань для своїх збройних сил щодо цих чотирьох областей ще додає нові", – сказав він.

Росія готується до другого етапу

Ігор Романенко зазначив, що завдання повністю захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську область – зовсім не нове для окупантів. Зараз виникла ідея з буферними зонами, щоб потім вести там бойові дії. Вони проводять відповідні дії щодо формування такої зони на Сумщині і Харківщині.

У Харківській області загарбники мали просування, але їх зупинили. У Сумській області ЗСУ провели вдалу операцію, яка випереджувала таку ситуацію. Після того, як там сформували угрупування понад 65 тисяч, росіяни змогли майже витіснити наші Сили оборони з Курщини. Також переформатувати це угрупування, зосередити понад 50 тисяч на Сумщині і діяти там.

Крім цих буферних зон, є ідея щодо ресурсів, які вони зберуть, щоб просунутись на Дніпропетровщину. Можливо, ще розглянути буферну зону на Чернігівщині.

Для того, щоб реалізовувати це, на мій погляд, перший етап наступальних дій – це навесні. Весна закінчується. Ми маємо той стан на фронтах, який зараз ми бачимо. А за цей час російське воєнно-політичне керівництво докладає зусиль на формування відповідних ресурсів, на другий етап – літньо-осінній,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

У Росії призов на строкову службу закінчується, планують мобілізувати до 160 тисяч військовослужбовців у 2025 році. Однак наразі невідомо, чи зможе ворог реалізувати свої плани. Мобілізованих потрібно буде підготувати. Тому, найімовірніше, другий етап наступальної кампанії 2025 року варто очікувати з липня і пізніше з такими цілями.