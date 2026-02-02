"Буде велике напруження": де на фронті росіяни готують посилення атак

У Росії визначили Запорізький напрямок стратегічним. Насамперед це важливо для Росії у політичному плані. Зокрема, тому що окупанти не мають успіхів на Донеччині.

Влітку 2025 року росіяни вже проводили активні бойові дії на Запорізькому напрямку, однак зазнали поразки. Військовий оглядач Іван Тимочко зауважив 24 Каналу, що зараз ворог знову вирішив проводити там військову операцію.

Читайте також Почали велике перекидання резервів: експерти попередили, до чого готуються росіяни на фронті

Що планує ворог на Запоріжжі?

Іван Тимочко розповів, що загарбники прийняли рішення атакувати в районі Олександрівки, Гуляйполя. Це фланговий напрямок наступу на Донеччині у районі Покровська, Мирнограда, що входило в загальну систему.

Паралельно окупанти розпочали військову кампанію і там, де раніше стягували сили, але зазнали поразки. Вони почали атакувати і в районі Степногірська, у бік Приморського. Крім завдання просуватися, ворог також розглядає можливість підтягнутися на відстань роботи польової артилерії та безпілотних систем.

Тому найближчими днями, тижнями ми будемо спостерігати спроби ворога створювати максимальне напруження на Запорізькому напрямку з метою не стільки необхідності військової операції. Вони не розв’язали попередні задуми на інших напрямках. Це спроба прив'язати до цього напрямку увагу,

– пояснив військовий оглядач.

За його словами, зокрема, це потрібно росіянам для того, щоб змушувати українців панікувати. Також це демонстрація того, що Росія може воювати на всіх інших напрямках. Мовляв, вони мають сили та засоби. Тому, на жаль, зараз ворог розглядає масовані штурми на території Запорізької області.

Яка ситуація у Запорізькій області?