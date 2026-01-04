Не можна їх туди допустити, – полковник запасу сказав, у яке місто на фронті рвуться росіяни
Російські окупанти намагаються прорватися у Гришине Донецької області. Якщо контролювати цей населений пункт, то можна перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.
Українській армії важливо не допустити просування ворога у Гришине. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що загарбники здійснюють у бік цього села 3 – 4 серйозні атаки на тиждень.
"Якщо росіяни будуть контролювати Гришине, то також 10 – 15 кілометрів за допомогою FPV-дронів вони перекриють нам логістику, яка зараз підтримує наші операції у Покровську та Мирнограді. Тому для нас важливо не допустити їх у Гришине. Росіянам важливо туди вийти. Тому на тиждень йде 3 – 4 серйозні атаки у бік Гришиного", – пояснив він.
Чи вдасться ворогу пройти до Гришиного?
Роман Світан підкреслив, що у росіян немає іншого варіанту витиснути українську армію з Покровська та Мирнограда. Тому ворог продовжить атакувати у бік Гришиного.
Окупантів зупинили під Добропіллям. Вони кілька разів намагалися рухатися на Добропілля великою кількістю техніки, яка була знищена. Їх зупинили з півдня. Вони не можуть рухатися на захід. Єдиний механізм, як перерізати логістику – це вийти на Гришине,
– сказав військовий експерт.
За його словами, зараз наші бійці зупиняють будь-який рух росіян у цей бік. Найімовірніше, загарбникам не вдасться досягнути цієї мети. Напрямок Гришиного посилений, ЗСУ розуміють усі завдання та небезпеку просування ворога туди.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Ситуація на фронті складна. За інформацією DeepState, окупанти просунулися у Мирнограді, Покровську та Світлому, що у Донецькій області.
Начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розкрив тактику росіян біля Покровська з настанням морозів. Зокрема, ворог застосовує тактику інфільтрації малими піхотними групами. Окупанти намагаються просочуватися, накопичуватися і потім розвивати свій успіх.