Намагаються перекинути відповідальність на Україну: у ДПСУ оцінили ситуацію з Придністров'ям

Росіяни розганяють інформацію нібито Україна збирається напасти на Придністров'я. У такий спосіб Росія намагається перекласти відповідальність на нашу державу, мовляв, це ми є агресорами.

Хоча це абсолютно не відповідає реальності й Україна виключно обороняється. Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Яка ситуація на кордоні з Придністров'ям

Демченко повідомив, що Україна завжди приділяла увагу Придністров'ю, оскільки це фактично анклав Росії, який міг бути застосований проти нашої держави ще з 24 лютого минулого року.

Цей напрямок також посилений Силами оборони, йому приділяється увага як і кордону з Білоруссю та Росією,

– підкреслив речник ДПСУ.

За його словами, Сили оборони України на кордоні з Придністров'ям посилені підрозділами Державної прикордонної служби, Збройних Сил та Нацгвардії. Однак вони перебувають там виключно для того, щоб не допустити жодних провокацій з іншого боку.

"На щастя, якихось активних або провокативних дій на цьому напрямку ми також не фіксували", – підсумував речник ДПСУ.

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