Росія може готувати операцію з дестабілізації не лише Придністров'я, а і всієї Молдови, – ISW

В Інституті вивчення війни припустили, що росіяни, ймовірно, намагатимуться дестабілізувати ситуацію у Молдові.

В Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти в Придністров'ї, можливо, створюють інформаційні умови для можливої операції в рамках ширших зусиль Кремля з дестабілізації Молдови. Очікується, що це буде провокація під чужим прапором.

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Що відомо про плани Кремля у Молдові

Так зване міністерство державної безпеки Придністров'я 12 січня опублікувало пресреліз, у якому стверджується, що молдавські спецназівці нібито готують "спеціальні бойові групи" чисельністю понад 60 осіб для руйнування критично важливих об'єктів.

Також повідомляється, що молдавські сили буцімто готують диверсії на військових об'єктах, і на додачу захоплення чи знищення високопосадовців та співробітників правоохоронних органів квазідержави.

В Інституті вивчення війни раніше писали, що так зване міністерство державної безпеки Придністров'я – це організація, у якій домінують росіяни. Фактично, це відділ Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), який отримує накази безпосередньо з Москви.

МДБ та офіційні особи окупованого Придністров'я раніше робили схожі панічні заяви. Скоріше за все, так Кремль створює інформаційні умови для своїх провокацій, спрямованих на дестабілізацію Молдови.

Після України Росія може напасти на Молдову

Колишній глава Центрального розвідуправління США Девід Петреус переконаний, що Путін не зупиниться на Україні. Він переконаний, що наступною в його прицілі буде Молдова, або, можливо, одна з країн Балтії.

Він наголосив, що саме тому підтримка України дуже важлива. Адже не можна дозволити Путіну перемогти й розширити війну в Європі.